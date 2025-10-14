В Китае создают смартфон с батареей на 9000 мАч

Производители смартфонов, наконец, решили проблему короткого времени работы флагманских моделей, начав использовать кремний-углеродные аккумуляторы, и теперь они выходят на новый уровень по ёмкости. Согласно свежему слуху, один из флагманов на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 проходит тестирование с батареей на 9000 мАч. Название модели пока держится в секрете, но если верить инсайдеру, инженерам удалось разместить почти 10-тысячную батарею в корпусе устройства с крупными сенсорами камеры и прочной начинкой — само по себе это выдающееся инженерное достижение. На данный момент рекорд по ёмкости среди смартфонов с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 принадлежит Xiaomi 17 Pro Max, где установлена батарея на 7500 мАч.

Однако тесты на автономность показали, что она превосходит iPhone 17 Pro Max всего на пять минут, что говорит о не самой эффективной работе процессора, сделанного в угоду максимальной производительности. Несмотря на это, установка элемента питания на 9000 мАч способна компенсировать большинство подобных потерь. Хотя источник не раскрыл, какой именно флагман тестируется, очевидно, что производители Android-смартфонов активно экспериментируют с кремний-углеродными батареями. Недавно Realme представила концептуальную модель с аккумулятором на 15000 мАч, толщина которой лишь незначительно превышала iPhone 16 Pro Max. Правда, кроме внушительной батареи, остальная «начинка» устройства была на уровне среднего класса.