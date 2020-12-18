В Китае стартовали предварительные заказы на Samsung Galaxy S21

Компания Samsung открыла доступ на предварительные заказы на серию Galaxy S21 через свой официальный сайт в Китае.

Жители в Китае могут принять участие в расширенном бронировании для серии Galaxy S21, заплатив всего 100 юаней "1120 рублей". Это позволит покупателям подавать заявки на скидки и участвовать в розыгрыше призов. 21 экземпляр серии Galaxy S21 будет роздан бесплатно в рамках лотереи в Китае. Клиенты, которые участвуют в предзаказе, будут иметь загадочные права на покупку и 10-процентную повышенную цену на телефон, который можно сдать в трейд-ин.

Ожидается, что компания Samsung официально анонсирует серию Galaxy S21 14 января.