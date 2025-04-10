В Китае уже готовят производство складного iPad

Apple может выпустить свой долгожданный складной iPad с увеличенным экраном раньше, чем ожидалось — по крайней мере, согласно новому отчету. Инсайдеры сроки предполагают, что 18,8-дюймовый складной iPad может быть представлен уже к концу следующего года — одновременно со складным iPhone. Более того, известный аналитик утверждает, что массовое производство складного iPad с экраном 18,8 дюйма начнётся во второй половине 2026 года, а значит, официальный запуск может состояться через несколько месяцев после этого. Он также добавил, что оба устройства — складной iPad и складной iPhone — недавно перешли на этап New Product Introduction на заводах Foxconn. Это означает, что разработки уже вошли в активную фазу и завод готовится к сборке.

Хотя начало массового производства ожидается в последнем квартале 2026 года, финальные сроки запуска могут измениться. Например, если сборка начнётся раньше, Apple может представить новинки уже к концу 2025 года. Также возможен запуск в начале 2026-го — всё зависит от темпов производства. При этом на данный момент не совсем понятно, будет ли новое устройство считаться iPad-ом или Mac-ом. По данным инсайдеров, это будет гибридное устройство, работающее на новой версии macOS с сенсорным управлением. Но, безусловно, стоимость такого устройства будет просто запредельной, особенно если США сохранит текущий невероятно высокий уровень пошлин на товары из Китая. Ведь заводы Foxconn именно там и расположены.
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