В Mi Mix 4 появилась функция синхронного перевода

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой новейший смартфон Mi Mix 4. Но знаете ли вы, что многие новейшие смартфоны Xiaomi поставляются с обновленным Xiaoai Translation, предлагающим функцию живых субтитров на основе искусственного интеллекта? Согласно недавнему сообщению на Weibo, Mi Mix 4 предлагает новую функцию, получившую название Xiaoai Translation, которая позволяет использовать функцию живых субтитров на основе ИИ на Mi Mix 4. Эта функция аналогична функции Live Caption от Google на Android. По словам разработчиков Xiaomi, обновленная версия Xiaoai Translation основана на собственной технологии синхронного перевода, разработанной компанией, и считается самой передовой технологией искусственного интеллекта.

Новый Xiaoai Translation поможет пользователям быстро переводить в любое время и в любом месте текст в режиме реального времени. Перевод Xiaoai можно использовать для перевода видео в реальном времени, онлайн-встреч или голосовых звонков. Xiaomi утверждает, что перевод работает стабильно, быстро и практически не мешает чтению. Кроме того, он совместим с множеством английских акцентов. Более того, Xiaomi заявляет, что Xiaoai Translation будет постоянно улучшать словарь перевода на основе известных сцен, требуемых пользователями, улучшая механизм перевода. Очень удобно для просмотра видео на иностранном языке или для проведения онлайн-мероприятий, позволяющих не нагружать мозг переводом речи. Правда, про русский язык пока что информации нет.
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