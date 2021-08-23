В Mi Mix 4 появилась функция синхронного перевода

Новый Xiaoai Translation поможет пользователям быстро переводить в любое время и в любом месте текст в режиме реального времени. Перевод Xiaoai можно использовать для перевода видео в реальном времени, онлайн-встреч или голосовых звонков. Xiaomi утверждает, что перевод работает стабильно, быстро и практически не мешает чтению. Кроме того, он совместим с множеством английских акцентов. Более того, Xiaomi заявляет, что Xiaoai Translation будет постоянно улучшать словарь перевода на основе известных сцен, требуемых пользователями, улучшая механизм перевода. Очень удобно для просмотра видео на иностранном языке или для проведения онлайн-мероприятий, позволяющих не нагружать мозг переводом речи. Правда, про русский язык пока что информации нет.