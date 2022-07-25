В OnePlus 10T не будет важнейшей функции

Релиз OnePlus 10T не за горами, но теперь кажется, что телефон будет сильно отличаться от того, что мы знаем о телефонах OnePlus в целом. В эти выходные компания подтвердила, что грядущий OnePlus станет первым флагманским телефоном, который будет поставляться без легендарного Alert Slider. Начиная с оригинального OnePlus One, компания всегда включала ползунок сбоку устройства, который позволял переключаться между режимами звонка. Он был удачно назван «Alert Slider», и этот переключатель мог переключаться между режимами вибрации, отключения звука и полной громкости, очень похоже на переключатель отключения звука, который вы найдете на iPhone. Эта функция была основной во флагманских телефонах OnePlus, но, похоже, с OnePlus 10T она уходит на пенсию.

Теперь для тех, кто задается вопросом, почему в OnePlus 10T был убран Alert Slider, главный дизайнер Хоуп Лю объяснила, что это был необходимый шаг для других ключевых компонентов устройства, включая большую батарею с более быстрой зарядкой и улучшенные антенны. Alert Slider занимает около 30 квадратных миллиметров на материнской плате, что оказывает «относительно большое влияние на сборку устройства». Альтернативой удалению ползунка предупреждений на телефоне была бы установка материнской платы, что привело бы к увеличению толщины телефона. Кроме того, ходят слухи, что OnePlus 10T будет иметь быструю зарядку мощностью 150 Вт. И последнее, но не менее важное: еще одно ключевое изменение — отсутствие брендинга Hasselblad, который был заметен в прошлых флагманах OnePlus.