В Redmi K60 Ultra доступно только 20,6 ГБ из 24 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл новые подробности о недавно представленном смартфоне Redmi K60 Ultra, топовая версия которого оснащается 24 ГБ оперативной памяти. Оказалось, что из этого объема пользователь может использовать только 20,6 ГБ памяти. Впрочем, по мнению источника, даже оставшейся памяти хватит с огромным запасом.

Напомним, что новинка оснащается топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9200 Plus, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 2880 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX800 и комбинированной системы стабилизации, защитой от воды и пыли и воды (степень IP68), до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.