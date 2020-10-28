В России бесплатно меняют разбитый экран Realme 7 Pro

Вчера компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme 7 Pro, который первое время будет доступен по цене в 24 990 рублей. Оказалось, что первых покупателей ждет еще один бонус – бесплатная замена дисплея. Воспользоваться предложением смогут пользователи, купившие смартфон до 16 ноября 2020 года. Предложение действительно в первые полгода после покупки устройства.

Напомним, что смартфон характеризуется модулем NFC, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.