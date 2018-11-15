В России был представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Pro вместе с другими новинками

14 ноября в Москве состоялась презентация флагманской модели Xiaomi Mi 8 Pro. Смартфон получил заднюю крышку с необычным дизайном, процессор Snapdragon 845, 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб внутренний памяти, встроенный в экран сканер отпечатка пальца, модуль NFC, двойную камеру и Quick Charge 4+. Также на мероприятии были показаны другие не менее интересные устройства: камера Mi Home Secuirity 360 1080p, умная лампа Mi LED Smart Bulb и набор отверток Mi x Wiha Precision Screwdriver.

Внешний вид

Главной особенностью Xiaomi Mi 8 Pro является рисунок на задней крышке, демонстрирующий внутренние детали смартфона. Рамка смартфона выполнена из прочного аэрокосмического алюминия.

На передней панели находится 6,21-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FullHD+. Сверху него находятся датчики для определения лица по технологии Face Unclock.

Начинка

Смартфон получил флагманский процессор Snapdragon 845 с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Также здесь в нем присутствует встроенный в экран отпечаток пальца,,модуль NFC, технология быстрой зарядки последнего поколения Quick Charge 4+ и поддержка двух сим карт. Касательно камеры, то здесь установлено два модуля: широкоугольный объектив Sony IMX363 на 12 Мп и телеобъектив Samsung S5K3M3 на 2 Мп. Фронтальная же камера имеет разрешение на 20 Мп.

Цена

Xiaomi Mi 8 Pro будет продаваться на российском рынке по цене в 39990 рублей. Продажи стартуют с 23 ноября в магазинах Mi Store, mi.com и Aliepress Tmall.

Также было объявлено, что до 25 ноября действует специальная цена на 19990 рублей на смартфон Pocophone F1 в авторизованных магазинах Mi Store, mi.com, Aliepress Tmall и DNS.

Остальные новинки

Также в рамках мероприятия были показаны и другие устройства. Умная камера Mi Home Secuirity 360 1080p для защиты дома способна записывать видео в 1080р и при этом вращаясь на 360 градусов. Управление осуществляется через приложение Mi Home.Mi LED Smart Bulb представляет собой умную лампу, которая позволяет выбрать любой цвет из 16 миллионов доступных. Управление через приложение Mi Home из любой точки мира. Нужен лишь доступ к интернету.Mi x Wiha Precision Screwdriver — это набор из 24 сменных насадок для отвертки, которые находятся в качественном алюминиевом кейсеЦена за новинки составит 3290 рублей, 1690 рублей и 1490 рублей соотвественно.