В России начали продаваться смартфоны Infinix серии NOTE 40

Infinix официально представила на российском рынке свою новую линейку смартфонов NOTE 40, которая включает в себя две модели - NOTE 40 и NOTE 40 Pro. Главной особенностью этих устройств стала обновленная технология Универсальной Быстрой Зарядки 2.0, которая включает в себя поддержку быстрой зарядки до 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку и чип контроля питания Cheetah X1. Это позволяет пользователям быстро заряжать свои устройства и эффективно управлять потреблением энергии.

Также смартфоны этой серии оснащены AMOLED дисплеями с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное и реалистичное отображение контента. Мощные 108-мегапиксельные камеры с трехкратным цифровым зумом без потери качества делают эти устройства идеальными для любителей фотографии и видеосъемки.

Золотые версии смартфонов NOTE 40 и NOTE 40 Pro отличаются наличием интерактивной кольцевой подсветки Active Halo, которая может менять цвет в зависимости от различных событий на смартфоне. Это добавляет новый уровень интерактивности и индивидуальности при использовании устройств.

Производительность этих смартфонов обеспечивается новым, доработанным процессором MediaTek Helio G99 Ultimate и до 12 Гб оперативной памяти. Это делает устройства серии NOTE 40 идеальными как для повседневного использования, так и для игр с высокими требованиями к производительности.

Компания Infinix также обещает длительную поддержку обновлений, предоставляя 2 года обновлений Android и 3 года обновлений безопасности для всех моделей серии NOTE 40.

Доступность

Смартфоны NOTE 40 доступны по следующим ценам:
  • NOTE 40 (8/256 Гб) - 26 990 рублей (22 990 рублей на старте продаж)
  • NOTE 40 Pro (8/256 Гб) - 29 990 рублей (25 990 рублей на старте продаж)
  • NOTE 40 Pro (12/256 Гб) - 31 990 рублей (27 990 рублей на старте продаж)

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