В России начались продажи флагманского смартфона Huawei P20 Pro

В России вышел новый флагман Huawei P20 Pro. Гаджет Huawei P20 Pro получил 6,1-дюймовый экран с разрешением Full HD+. За производительность устройства Huawei P20 Pro будет отвечать процессор Kirin 970 и 6 Гб ОЗУ. На обратной стороне расположится фотокамера 24 Мп для селфи и кнопка Home под экраном, в которую вмонтирован сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор равен 4000 мА.ч. Работает аппарат на базе Android 8.1 Oreo с прошивкой EMUI 8.1. Предусмотрены модуль NFC и LTE-модем. Приобрести новинку Huawei P20 Pro можно за 55 000 рублей.