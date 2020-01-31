В России начался приём предварительных заказов на смартфон Samsung Galaxy S10 Lite с пластиковым корпусом, который анонсировали в первых числах января. Новинку оценили в 44990 рублей. В наличии присутствуют три расцветки: чёрная, синяя и белая.

Аппарат оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем Infinity-O с разрешением 2400:1080 точек, врезанной в экран 32 Мп фронтальной камерой, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 48, 12 и 5 Мп, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 25 Вт, топовым процессором Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Размеры гаджета 75,6 x 162,5 x 8,1 мм, а вес составляет 186 г.