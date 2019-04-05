В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Redmi 7. Известны цены и начало продаж

4 апреля в Москве прошла официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 и бюджетной модели Xiaomi Redmi 7. Первая новинка получила три камеры, процессор Snapdragon 855, 6 Гбайт ОЗУ и 64/128 Гбайт внутренней памяти. Вторую же оснастили двойным модулем камеры, процессор Snapdragon 632, 2/3 Гбайт ОЗУ и 16/32/64 Гбайт внутренней памяти.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 получил корпус с металлической рамкой и стеклянной задней крышкой с закругленными краями. Касательно экрана, то здесь установлен 6,39-дюймовый дисплей с Super AMOLED матрицей. По начинке здесь установлен самый последний процессор Snapdragon 855 c 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт внутренний памяти в зависимости от конфигурации.

Модель получила еще более качественную камеру, по сравнению с предшественником Mi 8. Теперь здесь стоит тройной модуль камеры: основной на 48 Мп (F/1.75), телеобъектив на 12 Мп (F/2.2. с увеличением х2) и широкоугольный на 16 Мп (F/2.2 с углом 117 градусов).

Xiaomi Redmi 7

Бюджетник Xiaomi Redmi 7 оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 1520×720. По железу смартфон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632, 2 или 3 Гбайт ОЗУ и аккумулятор объемом 4000 мАч. Модуля NFC в нем все же нет.

Смартфон оснастили основной двойной камерой на 12 Мп и 12 Мп. Фронтальная же камера имеет разрешением 8 Мп.

Цены и старт продаж

Ценник на Xiaomi Mi 9 будет будет начинаться с отметки в 34 990 рублей за версию с 6 Гбайт оперативной памяти и 64 внутренний памяти, а за модель с 128 Гбайт памяти придется заплатить 37 990 рублей. При оформлении предзаказа с 5 по 11 апреля в подарок вы получите беспроводные наушники.Xiaomi Redmi 7 будет доступен в продаже с 12 апреля, по цене в 9 990 рублей за версию с 2 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт встроенной памяти, 11 990 рублей за версию с 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт встроенной памяти и 13 490 рублей за версию с 3 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти. Для российского рынка смартфон будет представлен в трех цветах: черный, синий и красный.