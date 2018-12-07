В России представили ASUS ZenFone Max (M2) и Max Pro (M2)

2018-12-07, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - ASUS ZenFone Max (M2); [87]
5 декабря в Москве прошла официальная презентация смартфонов ASUS ZenFone Max (M2) и Max Pro (M2). Модели продаются под слоганом «Роскошь, доступная каждому» и, в целом, они это оправдывают. В этом репортаже расскажем, почему это так.

ASUS ZenFone Max (M2)

Корпус ZenFone Max (M2) выполнен из металла, который обеспечивает прочность и приятный внешний вид. Всего доступно три цвета: черный, синий и серебристый.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 x 720 пикселей. Да, это не так много, но ZenFone Max (M2) все же бюджетная модель. Все работает на процессоре Snapdragon 632 c 3 или 4 Гбайт ОЗУ на базе операционной системе Android версии 8.1. Стоит отметить, что поврех системы не установлено никакой оболочки. Также российское представительно заявляет, что на смартфон будут приходить обновления в течение 18 месяцев.

ZenFone Max (M2) имеет два камерных модуля. Первый основной на 13 мегапикселей с апертурой f/1,8. Второй модуль на 2 мегапикселя служит для съемки портретных снимков с размытием заднего фона. Фронтальная же камера имеет разрешение на 8 мегапикселей с апертурой f/2.0.

Модель также поддерживает одновременную работу двух SIM-карт и microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор имеет емкость в целых 4000 мАч, которого должно хватить на два дня работы. К сожалению, ZenFone Max (M2) оснащен разъемом Micro-USB, а нет USB Type-C.

ASUS также не забыли про звук и оснастили модель динамиком с пятью магнитами, звуковую катушку с металлическим каркасом и интеллектуальный усилитель NXP. Все это положительно сказалось на качестве звучания.

ASUS ZenFone Max Pro (M2)

ZenFone Max Pro (M2) имеет достаточно приятный внешний вид. Задняя крышка смартфона выполнена из переливающего стекла. Рамка же изготовлена из металла. 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full-HD+ (2280 x 1080) покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 6. Оно вдвое крепче, по сравнению с предыдущим поколением и его действительно не просто разбить, особенно с высоты до одного метра.

Смартфон работает на свежем процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с 3 или 4 Гбайт ОЗУ. Он поддерживает технологию искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine, созданная по 14-нм техпроцессу и превосходящая предшествующую модель на 11% по производительности процессора и на 33% по производительности графического ядра.

ZenFone Max Pro (M2) поддерживает работу с двумя SIM-картами и microSD объемом до 2 ТБ. Более того, модель оснастили NFC модулем, а значит смартфоном можно расплачиваться с помощью бесконтактной оплаты. Аккумулятор имеет емкость в целых 5000 мАч. По заявлениям представительства, его должно хватить на 10 часов гейминга или 19 часов просмотра видео на YouTube. Заряжается смартфон все по тому же разъему Micro-USB.

За качество фото здесь отвечает двойной камерный модуль. Основной модуль Sony IMX486 на 12 мегапикселей стал в 1,9 раз светочувствительнее, по сравнению с моделью прошлого поколения. Второй модуль на 5 мегапикселей служит для оценки глубины резкости сцены. Камера также оснащена стабилизацией, благодаря которому видео будет получаться более плавным. Фронтальная же камера на 13 мегапикселей имеет апертуру f/2,0, а значит снимки будут получаться более светлыми и резкими.

Цены


ASUS ZenFone Max (M2) можно купить уже сейчас в магазине ASUS Shop по цене в 12 990 рублей и 14 990 рублей за версии с 32 Гбайт и 64 внутренней памяти соответственно. Всего доступно три цвета: черный, синий и серебристый.
ASUS ZenFone Max Pro (M2) будет продаваться по цене в 17 990 рублей за версию 64 Гбайт внутренней памяти и 19 990 рублей за версию с 128 Гбайт внутренней памяти. На модель уже можно оформить предзаказ.
Также при покупке ASUS ZenFone Max (M2) в фирменном магазине ASUS Shop в период с 5-12 декабря в подарок вы получите в подарок наушники ASUS FoneMatе, а при оформлении предзаказа на ZenFone Max Pro вам дадут колонку JBL Tuner FM.


Комментарии:
Второе большое обновление Huawei Mate 20...
Второе большое обновление Huawei Mate 20Ошибки часто являются частью раннего опыта, особенно когда речь идет о таком невероятно функциональном ус...
Новые подробности и дизайн OnePlus 6T Mc...
Новые подробности и дизайн OnePlus 6T McПросочившиеся маркетинговые изображения дают представления как о дизайне, так и о некоторых ключевых хара...
Apple запускает обновление с функцией ЭК...
Apple запускает обновление с функцией ЭКApple приступила к развертыванию обновления watchOS 5.1.2 для линейки Apple Watch. Новый патч приносит с ...
Новый дизайн игрового ноутбука Razer Bla...
Новый дизайн игрового ноутбука Razer BlaКомпания Razer обновила ультрапортативный ноутбук Blade Stealth. Новая версия выполнена в корпусе из анод...
Объявлена цена смартфона Xiaomi Mi 9...
Объявлена цена смартфона Xiaomi Mi 9Стала известна стоимость нового гаджета Xiaomi Mi 9, который выйдет не раньше марта 2019 года. Дизайн апп...
Китайцы выпустили увлажнитель воздуха в ...
Китайцы выпустили увлажнитель воздуха в Китайская компания Cubot представила новый увлажнитель воздуха Cubot AD36. Он изготовлен из полипропилена...
Alcatel представила смартфон 1x Evolve с...
Alcatel представила смартфон 1x Evolve сКомпания Alcatel представила смартфон 1x Evolve с ОС Android 8.1 Oreo и батареей 2460 мА.ч. Девайс получи...
Chuwi представила планшетный компьютер H...
Chuwi представила планшетный компьютер HКомпания Chuwi выпустила гибридный планшет Hi10 Air с ОС Windows 10. Новинка поддерживает перьевой ввод....
Поделиться в социальных сетях:


Обзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игрОбзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игр
Обзор корпуса THERMALTAKE Versa J25 TG (CA-1L8-00M1WN-00)Обзор корпуса THERMALTAKE Versa J25 TG (CA-1L8-00M1WN-00)
Обзор Яндекс.Телефон: плюсы и минусы смартфонаОбзор Яндекс.Телефон: плюсы и минусы смартфона
Обзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицейОбзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицей
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689
В России представили ASUS ZenFone Max (M...
В России представили ASUS ZenFone Max (M5 декабря в Москве прошла официальная презентация смартфонов ASUS ZenFone Max (M2) и Max Pro (M2). Модели...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленник...
«Лаборатория Касперского»: ЗлоумышленникЕсли бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону кр...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Во...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. ВоМне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы поня...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое в...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое вКак вы относитесь к космосу в игровых новинках? Думаю, очень сложно не любить технологии будущего, космич...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251RЗа последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буква...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor