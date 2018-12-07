В России представили ASUS ZenFone Max (M2) и Max Pro (M2)

5 декабря в Москве прошла официальная презентация смартфонов ASUS ZenFone Max (M2) и Max Pro (M2). Модели продаются под слоганом «Роскошь, доступная каждому» и, в целом, они это оправдывают. В этом репортаже расскажем, почему это так.

ASUS ZenFone Max (M2)

Корпус ZenFone Max (M2) выполнен из металла, который обеспечивает прочность и приятный внешний вид. Всего доступно три цвета: черный, синий и серебристый.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 x 720 пикселей. Да, это не так много, но ZenFone Max (M2) все же бюджетная модель. Все работает на процессоре Snapdragon 632 c 3 или 4 Гбайт ОЗУ на базе операционной системе Android версии 8.1. Стоит отметить, что поврех системы не установлено никакой оболочки. Также российское представительно заявляет, что на смартфон будут приходить обновления в течение 18 месяцев.

ZenFone Max (M2) имеет два камерных модуля. Первый основной на 13 мегапикселей с апертурой f/1,8. Второй модуль на 2 мегапикселя служит для съемки портретных снимков с размытием заднего фона. Фронтальная же камера имеет разрешение на 8 мегапикселей с апертурой f/2.0.

Модель также поддерживает одновременную работу двух SIM-карт и microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор имеет емкость в целых 4000 мАч, которого должно хватить на два дня работы. К сожалению, ZenFone Max (M2) оснащен разъемом Micro-USB, а нет USB Type-C.

ASUS также не забыли про звук и оснастили модель динамиком с пятью магнитами, звуковую катушку с металлическим каркасом и интеллектуальный усилитель NXP. Все это положительно сказалось на качестве звучания.

ASUS ZenFone Max Pro (M2)

ZenFone Max Pro (M2) имеет достаточно приятный внешний вид. Задняя крышка смартфона выполнена из переливающего стекла. Рамка же изготовлена из металла. 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full-HD+ (2280 x 1080) покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 6. Оно вдвое крепче, по сравнению с предыдущим поколением и его действительно не просто разбить, особенно с высоты до одного метра.

Смартфон работает на свежем процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с 3 или 4 Гбайт ОЗУ. Он поддерживает технологию искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine, созданная по 14-нм техпроцессу и превосходящая предшествующую модель на 11% по производительности процессора и на 33% по производительности графического ядра.

ZenFone Max Pro (M2) поддерживает работу с двумя SIM-картами и microSD объемом до 2 ТБ. Более того, модель оснастили NFC модулем, а значит смартфоном можно расплачиваться с помощью бесконтактной оплаты. Аккумулятор имеет емкость в целых 5000 мАч. По заявлениям представительства, его должно хватить на 10 часов гейминга или 19 часов просмотра видео на YouTube. Заряжается смартфон все по тому же разъему Micro-USB.

За качество фото здесь отвечает двойной камерный модуль. Основной модуль Sony IMX486 на 12 мегапикселей стал в 1,9 раз светочувствительнее, по сравнению с моделью прошлого поколения. Второй модуль на 5 мегапикселей служит для оценки глубины резкости сцены. Камера также оснащена стабилизацией, благодаря которому видео будет получаться более плавным. Фронтальная же камера на 13 мегапикселей имеет апертуру f/2,0, а значит снимки будут получаться более светлыми и резкими.

Цены

ASUS ZenFone Max (M2) можно купить уже сейчас в магазине ASUS Shop по цене в 12 990 рублей и 14 990 рублей за версии с 32 Гбайт и 64 внутренней памяти соответственно. Всего доступно три цвета: черный, синий и серебристый.ASUS ZenFone Max Pro (M2) будет продаваться по цене в 17 990 рублей за версию 64 Гбайт внутренней памяти и 19 990 рублей за версию с 128 Гбайт внутренней памяти. На модель уже можно оформить предзаказ.Также при покупке ASUS ZenFone Max (M2) в фирменном магазине ASUS Shop в период с 5-12 декабря в подарок вы получите в подарок наушники ASUS FoneMatе, а при оформлении предзаказа на ZenFone Max Pro вам дадут колонку JBL Tuner FM.