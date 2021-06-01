В России представили MagicBook X на процессоров Intel Core 10-го поколения

Компания HONOR представляет ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процессорами Intel Core 10-го поколения. Легкий и тонкий алюминиевый корпус, мощные батареи емкостью 56 и 42 Вт × ч, высокоскоростная двухканальная память, сдвоенные антенны 2×2 MIMO и система охлаждения Supersized Cooling Fan гарантируют комфорт и удобство взаимодействия для любых пользователей в самых разных сценариях.Благодаря легкому алюминиевому корпусу HONOR MagicBook X 14 весит всего 1,38 кг при толщине 15,9 мм, а MagicBook X 15 — 1,56 кг при толщине 16,9 мм. Ноутбуки легко помещаются практически в любую сумку или рюкзак, что позволяет без проблем брать их с собой куда угодно.

Новые ноутбуки работают на базе процессоров Intel® Core™ i5-10210U и i3-10110U 10-го поколения. Процессоры Intel® Core™ i5 поддерживают тактовую частоту до 4,2 ГГц в режиме Turbo Boost, что позволяет ноутбукам эффективно справляться даже с самыми ресурсоемкими задачами. Двухканальная оперативная память емкостью до 16 Гб и один из самых быстрых твердотельных накопителей PCIe NVMe SSD обеспечивают высокую скорость обработки мультимедийных файлов.HONOR MagicBook X 14 оснащен батареей емкостью 56 Вт×ч и поддерживает более 13 часов автономной работы в режиме воспроизведения локального Full HD видео и более 11 часов непрерывного просмотра веб-страниц.

Ноутбуки HONOR MagicBook X появятся в продаже с 15 июня 2021 года в фирменных розничных магазинах HONOR , официальном интернет-магазине HONOR и других каналах партнеров бренда. Новинки будут продаваться по следующим ценам:HONOR MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i3-10110U 10-го поколения (8 Гб + 256 ГБ) — 49 990 рублей;HONOR MagicBook X 15 на базе процессора Intel Core i5-10210U (8 Гб/16 Гб + 512 Гб) — 59 990 рублей;HONOR MagicBook X 15 на базе процессора i3-10110U (8 Гб + 256 ГБ) 10-го поколения — 59 990 и 52 990 рублей.