В России представили MagicBook X на процессоров Intel Core 10-го поколения

Компания HONOR представляет ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процессорами Intel Core 10-го поколения. Легкий и тонкий алюминиевый корпус, мощные батареи емкостью 56 и 42 Вт × ч, высокоскоростная двухканальная память, сдвоенные антенны 2×2 MIMO и система охлаждения Supersized Cooling Fan гарантируют комфорт и удобство взаимодействия для любых пользователей в самых разных сценариях.

Благодаря легкому алюминиевому корпусу HONOR MagicBook X 14 весит всего 1,38 кг при толщине 15,9 мм, а MagicBook X 15 — 1,56 кг при толщине 16,9 мм. Ноутбуки легко помещаются практически в любую сумку или рюкзак, что позволяет без проблем брать их с собой куда угодно.

Новые ноутбуки работают на базе процессоров Intel® Core™ i5-10210U и i3-10110U 10-го поколения. Процессоры Intel® Core™ i5 поддерживают тактовую частоту до 4,2 ГГц в режиме Turbo Boost, что позволяет ноутбукам эффективно справляться даже с самыми ресурсоемкими задачами. Двухканальная оперативная память емкостью до 16 Гб и один из самых быстрых твердотельных накопителей PCIe NVMe SSD обеспечивают высокую скорость обработки мультимедийных файлов.

HONOR MagicBook X 14 оснащен батареей емкостью 56 Вт×ч и поддерживает более 13 часов автономной работы в режиме воспроизведения локального Full HD видео и более 11 часов непрерывного просмотра веб-страниц.

Ноутбуки HONOR MagicBook X появятся в продаже с 15 июня 2021 года в фирменных розничных магазинах HONOR , официальном интернет-магазине HONOR и других каналах партнеров бренда. Новинки будут продаваться по следующим ценам:
HONOR MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i3-10110U 10-го поколения (8 Гб + 256 ГБ) — 49 990 рублей;
HONOR MagicBook X 15 на базе процессора Intel Core i5-10210U (8 Гб/16 Гб + 512 Гб) — 59 990 рублей;
HONOR MagicBook X 15 на базе процессора i3-10110U (8 Гб + 256 ГБ) 10-го поколения — 59 990 и 52 990 рублей.

ASUS готовит огромный Chromebook...
На рынке нет недостатка в Chromebook-ах, о чем свидетельствуют недавние данные американской компаний, кот...
Lenovo Legion Duel 2 сломали пополам. Ви...
На YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, в котором автор Зак Нельсон тестирует на ...
Представлены мини-ПК ASUS PN41...
Компания ASUS пополнила ассортимент неттопов моделью PN41, которая получила новые чипы Intel Jasper Lake....
Смартфон Realme X7 Pro Extreme Edition в...
Компания Realme представила новый смартфон серии X7 под названием Realme X7 Pro Extreme Edition. ...
Смартфон Meizu 18 Pro оценен в $775...
Компания Meizu представила флагманский смартфон Meizu 18 Pro, который появится в продаже уже 8 марта. Нов...
Ищем лучшие кабели для аудиоустройств...
В нашей повседневной жизни ...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming O...
Как и ожидалось, вслед за старшими NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 выходят младшие решения, и ...
Обзор SVEN PS-48. Беспроводная карманная...
В центре внимания сегодня портативная колонка SVEN PS-48 выполнена в карманном варианте. При этом возможн...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor