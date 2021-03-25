В России представили OPPO Reno5 с быстрой зарядкой на 50 Вт

Компания OPPO объявляет о выходе в России новой серии смартфонов Reno5. Смартфоны обладают большим спектром возможностей видеосъемки, мощным аккумулятором, а также тонким корпусом и стильным дизайном. Reno5 оснащен инновационной функцией AI видео которая анализирует степень освещенности при съемке, активирует и совмещает режимы Ultra Night видео и Live HDR для повышения качества видео при тусклом или ярком свете. Эти функции позволяют быстро и легко снимать, редактировать и делиться видео профессионального качества. Кроме того, с креативной функцией записи видео с двух ракурсов можно создавать оригинальный контент. Reno5 получил быструю зарядку мощностью 50 Вт, 90 Гц AMOLED-дисплей, гладкий и тонкий дизайн корпуса в двух цветах.Предзаказ на Reno5 будет доступен на сайте официального интернет-магазина OPPO с 25 марта по 1 апреля. Розничная цена Reno5 – 29 990 рублей. Также при оформлении предзаказа на Reno5 покупатели получат в подарок беспроводные наушники Enco W31. Рекомендованная розничная цена Reno5 Lite составит 25 990 рублей. Смартфоны поступят в продажу в магазины партнеров компании: DNS, М-Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, МТС, Tele2, Билайн, Ситилинк, Ozon, Яндекс.Маркет, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, Wildberries. Приобрести OPPO Reno5 и OPPO Reno5 Lite можно будет также у региональных ритейлеров: RBT.ru, АстМаркет, 05.ru, Максимус, Элекс.ру, iZЮМ, MS.Phone.