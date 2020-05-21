В России представили бюджетные смартфоны Huawei Y8p, Y6p и Y5p

Компания Huawei объявила о скором начале российских продаж недорогих смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Huawei Y8p с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 16 999 рублей. Huawei Y6 с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 10 990 рублей, а за Huawei Y5p с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти попросят 6 990 рублей. Старт продаж намечен на 5 июня.

Напомним, что Huawei Y8p характеризуется 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и подэкранным дактилоскопом, 8-ядерной платформой Kirin 710F, 4/6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 256 ГБ, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, основной тройной камерой с модулями на 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, портом USB-C, поддержкой зарядки мощностью всего 10 Вт, а также предустановленной EMUI 10.1 на базе Android 10 без Google Play и соответствующих приложений.