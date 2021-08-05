В России представили новейший Huawei Nova 8

Еще в декабре Huawei анонсировала в Китае смартфон Huawei Nova 8 — это был высококлассный смартфон на чипсете Kirin 985. Теперь компания анонсировала Huawei Nova 8 с чипом Kirin 820E в России — оказалось, что в техническом плане смартфон отличается не очень уж сильно, но, конечно, глобальная версия отличается начинкой и определенными тонкостями. Например, Huawei Nova 8 имеет всё тот же 6,57-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В целях безопасности личной информации он оснащен встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев, а в отверстии дисплея находится 32-мегапиксельная камера для селфи. На тыльной стороне расположен модуль камеры овальной формы, который имеет 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и пару 2-мегапиксельных датчиков для макросъемки и эффекта глубины. При этом Nova 8 — это устройство на сотовой связи 4G, работающее на чипе Kirin 820E.

Данная система-на-кристалле сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для хранения личного контента. А работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 на базе EMUI 12. Важно отметить, что Nova 8 для глобального рынка поставляется с аккумулятором емкостью 3800 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. Также новый смартфон получил две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Глобальная версия Nova 8 поставляется в одном варианте с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения данных — на территории России смартфон продают за 39 999 рублей.