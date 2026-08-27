В России представлен флагманский игровой монитор Acer Predator X27UZ1

На российский рынок выходит новый флагманский игровой дисплей Acer Predator X27UZ1. Устройство ориентировано на самых требовательных геймеров и профессионалов, которым важна максимальная чёткость картинки в сочетании с высокой частотой кадров. В основе модели лежит гибридная технология, объединяющая квантовые точки и органические светодиоды (QD-OLED), а частота обновления достигает 280 Гц при разрешении WQHD (2560×1440 пикселей). Подобное сочетание даёт исключительную глубину цветопередачи и безупречную плавность изображения.

Внешне Acer Predator X27UZ1 решён в стилистике ZeroFrame — рамки по трём сторонам сведены к минимуму. Благодаря быстрому отклику панели, заводской калибровке цветов и встроенным стереодинамикам, монитор становится полноценным хабом для игровой конфигурации или графической студии.