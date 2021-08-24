В России представлен игровой монитор Predator X34S (X34Sbmiiiphzx)

Компания Acer представила в России новый игровой монитор Predator X34S (X34Sbmiiiphzx).

34-дюймовый экран Predator X34S выглядит внушительно и сразу же привлекает к себе взгляд пользователя. Это связано не только с габаритами, но и с безрамочной конструкцией экрана ZeroFrame, его изогнутой конструкцией 1900R и с минималистичной стойкой монитора. Он поддерживает полный набор настроек, включая изменение высоты экрана над столом, его наклон и поворот. Для дополнительного удобства на корпусе монитора размещены крюк для гарнитуры и USB-хаб с 4 разъёмами для подключения внешних устройств, а любители чистого рабочего стола без кабелей наверняка обрадуются наличию встроенных 7-ваттных динамиков. К системе X34S подключается при помощи 3 разъёмов HDMI или порта DisplayPort.

Predator X34S может похвастаться высокой детализацией и отличной производительностью. Новинка получила изогнутый IPS-экран с разрешением Ultra Wide QHD (3440 х 1440 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Огромное рабочее пространство даёт возможность запускать сразу несколько приложений и размещать их рядом друг с другом. Также монитор прошёл точную заводскую калибровку с Delta E<2, чтобы добиться максимально естественного отображения всех цветов и оттенков с 98-процентным охватом пространства DCI-P3. А поддержка технологии HDR400 помогает обеспечить более высокую максимальную яркость и расширить динамический диапазон, чтобы даже в самых тёмных или ярко освещённых элементах картинки всегда сохранялись мелкие детали

Монитор имеет частоту обновления до 180 Гц, время отклика до 0,5 мс в режиме разгона. Технология NVIDIA ULMB (Ultra Low Motion Blur) позволяет избавиться от шлейфов за быстро движущимися объектами, G-SYNC помогает сделать смену кадров максимально плавной, а за максимальную отзывчивость управления отвечает современная технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, позволяющая отслеживать задержку системы, что крайне важно в профессиональном киберспорте.

В Predator X34S легко получить доступ ко всем основным функциям управления изображения благодаря виджету Acer Display Widget. Помимо смены настроек и профилей виджет позволяет быстро включать игровые функции, например, Dark/Black Boost, которая повышает яркость наиболее затемнённых участков изображения, чтобы пользователь смог найти игровые секреты или притаившихся соперников. Также монитор оборудован набором сенсоров для оптимизации качества изображения в зависимости от контента и внешних условий, включая LightSense и ColorSense. А технологии Acer VisionCare (BluelightShield, Flicker-Less, Low Dimming и Comfyview) помогут снизить усталость глаз у геймеров, которые любят просиживать за компьютером долгие часы.

Монитор Predator X34Sbmiiiphzx уже появился в продаже в России. Рекомендованная розничная цена новинки 109 990 рублей.
Комментарии и отзывы Acer Predator X34S (X34Sbmiiiphzx)
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