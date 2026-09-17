В России представлен профессиональный монитор Acer ProDesigner PE320QKP

На российский рынок вышла новинка от Acer — профессиональный монитор премиум-сегмента ProDesigner PE320QKP. Данное устройство задумано как бескомпромиссное решение флагманского уровня, ориентированное на художников, работающих в цифровой среде, колористов, специалистов в области трёхмерной графики, видеомонтажёров и всех, кто создаёт сложный визуальный контент. При диагонали 31,5 дюйма панель QD-OLED с высоким разрешением 4K Ultra HD (3840 на 2160 пикселей) и увеличенной частотой обновления 165 Гц демонстрирует образцовую точность передачи оттенков и исключительную плавность при работе с анимационными материалами.

Что касается внешнего вида, Acer ProDesigner PE320QKP привлекает внимание аккуратным серебристым исполнением и рамками минимальной толщины по технологии ZeroFrame, что подчёркивает его принадлежность к премиальному классу. Вдобавок, заводская профессиональная калибровка цвета, наличие встроенного USB-хаба с поддержкой KVM и возможностью подачи питания до 90 Вт делают этот монитор центральным звеном в оснащении любой творческой студии.