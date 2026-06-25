В России представлены Roborock S9 с компактной зарядной станцией и Roborock S9+

Roborock объявили о запуске в России новой серии роботов-пылесосов S9. Новинки сочетают высокую мощность всасывания, интеллектуальную навигацию и расширенные возможности влажной уборки, обеспечивая эффективную очистку различных типов покрытий и минимизируя необходимость ручного обслуживания. В серию вошли две модели: Roborock S9 с компактной зарядной станцией и Roborock S9+, оснащенный станцией RockDock Plus с автоматической выгрузкой мусора.

Roborock S9 оснащен системой HyperForce с мощностью всасывания 13 000 Па, которая обеспечивает глубокую очистку ковров, щелей и труднодоступных участков. Высокая мощность позволяет эффективно собирать волосы, шерсть домашних животных, пыль и мелкий мусор с различных типов напольных покрытий.

Система влажной уборки VibraRise 2.0 использует двухзоновую активную вибрацию с частотой до 3000 раз в минуту, помогая удалять даже малозаметную пыль и сильные загрязнения.

За построение маршрутов отвечает фирменная система навигации с лидаром PreciSense, которая выполняет круговое сканирование пространства на 360 градусов, строит подробные карты помещений и поддерживает сохранение нескольких карт для разных этажей. Интеллектуальная система также способна определять потенциально сложные места, например пространство под креслами и столами, и автоматически предлагать запретные зоны для бесперебойной уборки.

Модель Roborock S9+ комплектуется станцией RockDock Plus с автоматической выгрузкой мусора. Благодаря большому мешку для сбора пыли система позволяет обходиться без ручной очистки контейнера в течение 7–10 недель. Серия Roborock S9 уже доступна в России. Рекомендованная розничная цена составляет 26 990 рублей для модели Roborock S9 и 32 990 рублей для модели Roborock S9+.