В России представлена акустика MusicHall SoundMaster

На российском рынке дебютировали портативные акустические системы MusicHall SoundMaster, предлагающие сочетание профессионального звучания, широкого спектра интерфейсов и универсальности для различных целей: от домашних мероприятий и спортивных тренировок до музыкальных выступлений, стриминга и публичных выступлений.

MusicHall SoundMaster MH-01S (110W)

Трехканальная настройка

Эквалайзер, приглушение музыки, изменение голоса

Беспроводная запись

Bluetooth 5.3, TWS, USB, TF-карта, OTG, UHF-микрофон

MusicHall SoundMaster MH-02S (160W)

Комбинированные входы XLR/TRS

Расширенный диапазон частот (50Hz-20KHz)

Беспроводная запись и управление

Bluetooth 5.3, TWS, USB, TF-карта, OTG, UHF-микрофон

MusicHall SoundMaster MH-03S (320W)

Звуковое давление до 131 dB

Частотный диапазон от 40Hz до 20KHz

Увеличенная автономность, усиленный аккумулятор

Все три модели построены по принципу «все включено»: динамик, усилитель, микшер и процессор эффектов интегрированы в единый корпус, что обеспечивает максимальную функциональность без необходимости использования дополнительного оборудования. Акустические системы MusicHall способны воспроизводить звук до 12 часов без подзарядки. Устройства поддерживают одинаково мощное и качественное звучание как от сети, так и от аккумулятора, обеспечивая надежную работу в любых условиях. Благодаря поддержке Bluetooth пользователи могут подключать одновременно два устройства и управлять ими в режиме беспроводного стерео (TWS). Для удобства транспортировки предусмотрены удобная ручка и плечевой ремень, которые равномерно распределяют вес системы.