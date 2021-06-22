В России представлены саундбары JBL Cinema

HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет в России новые саундбары JBL Cinema.

Новые саундбары JBL Cinema SB120, SB140 и SB170 призваны обеспечить атмосферу кинотеатра в домашних условиях. Новинки воспроизводят впечатляющий звук при просмотре фильмов, прослушивания музыки или игры на консоли. JBL Cinema SB120, SB140 и SB170 заряжены легендарным звуком JBL и поддерживают стандарт пространственного звучания Dolby Digital, а также поддерживают беспроводной стриминг с мобильного устройства.

JBL Cinema SB120 выполнена в форм-факторе моноблока и укомплектована двумя 2,25" широкополосными и двумя 2,5" басовыми динамиками общей мощностью 110Вт. Саундбары Cinema SB140 и SB170 в свою очередь работают по схеме 2.1 и дополнены проводным и беспроводным сабвуфером соответственно. В зависимости от потребностей и размеров помещения можно выбрать подходящую модель: SB140 оснащена двумя ассиметричными динамиками на 27 Вт и сабвуфером на 56Вт, а более мощная SB170 парой динамиков на 52т и сабвуфером на 116Вт.

Рекомендованная розничная стоимость – JBL Cinema SB120 – 9 990 рублей, JBL Cinema SB140 – 11 990 рублей, JBL Cinema SB170 – 15 990 рублей.

Комментарии и отзывы JBL Cinema SB120, SB140 и SB170
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