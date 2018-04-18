Стала известна российская цена смартфона Huawei Honor 7A Pro. Гаджет оснастили 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ при соотношении сторон 18:9. Новинка оборудована процессором Qualcomm 430 и располагает 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памятью. В наличии аппарата также имеется фронтальная камера 8 Мп, которая и отвечает за идентификацию личности по лицу и основная камера, которая основана на 13-мегапиксельном модуле. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. Предусмотрены два слота под SIM-карты и весь набор модулей беспроводной связи, включая LTE с поддержкой российских частот. В России смартфон выйдет 26 апреля в черном, голубом и золотом оттенках корпуса по цене в 9000 рублей.