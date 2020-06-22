В России стартовал предзаказ на HONOR 30S

Бренд HONOR объявляет о старте предзаказа нового смартфона флагманской серии HONOR 30 – HONOR 30S. Смартфон получил 5G-процессор Kirin 820, камеру 64 МП с четырьмя объективами, поддержку Dual SIM Dual Standby, а также 40 Вт быструю подзарядку HONOR SuperCharge, способную за 30 минут зарядить аккумулятор до 70%. HONOR 30S будет доступен для предзаказа с 19 июня на официальном сайте интернет-магазина HONOR и в других каналах бренда по рекомендованной розничной цене 27 990 руб.

В период предзаказа покупатели смогут получить скидку в размере 3 000 рублей при добавлении продукта в корзину на сайте интернет-магазина HONOR, а также фитнес-трекер HONOR Band 5 и спортивные наушники HONOR AM61 в подарок. А в период с 19 июня по 31 июля пользователям будут доступны и бонусы от компании Яндекс: купоны на 3 месяца бесплатной подписки на Яндекс.Плюс и 3 любых фильма из раздела КиноПоиск HD.

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