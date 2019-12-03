В России стартовал предзаказ на камерофон Xiaomi Mi Note 10

Компания Xiaomi дала старт приему российских предзаказов топового камерофона Xiaomi Mi Note 10. Старт продаж намечен на 16 декабря, а до этого дня каждый предзаказавший Mi Note 10 и его продвинутую версию Xiaomi Mi Note 10 Pro получит смартфон Redmi Note 8T с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Сам по себе этот бюджетник стоит в России 13 990 рублей. Что до Xiaomi Mi Note 10 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, то он стоит у нас 39 990 рублей. Mi Note 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 245 ГБ флэш-памяти – 44 990 рублей. Выбирать можно из черной, белой и зеленой расцветок.