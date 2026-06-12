В России стартовали Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro

Российским покупателям стали доступны для покупки смартфоны серии Xiaomi 17T. Новинка получила продвинутые фотовозможности благодаря камере Leica, а также длительную автономность за счёт ёмкой АКБ. Xiaomi 17T получила 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и технологиями защиты зрения. Внутри установлен чип Dimensity 8500-Ultra и батарея ёмкостью 6500 мАч с поддержкой проводной и реверсивной зарядки на 67 Вт и 22,5 Вт соответственно.

Более производительный Xiaomi 17T Pro оборудован экраном на 6,83 дюйма с увеличенной до 144 Гц частотой обновления, чипом Dimensity 9500 и аккумулятором на 7000 мАч. АКБ поддерживает быструю зарядку HyperCharge на 100 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную на 22,5 Вт. Серия первой получила четырёхкомпонентную сертификацию TUV Rheinland по защите зрения, включая первую для Xiaomi сертификацию TUV Rheinland Intelligent Eye Care. Дисплей автоматически подстраивается под освещение, регулируя уровень синего света, мерцание и размытие при движении. У Xiaomi 17T Pro рамки по всем четырём сторонам одинаковые – 1,29 мм, что достигнуто за счёт технологии LIPO. Базовая модель Xiaomi 17T получила более компактный корпус для удобного управления одной рукой.

Оснащен основной камерой на 50 Мп, однако у базовой модели сенсор размером 1/1,31 дюйма, а у Pro — 1/1,55 дюйма. Оба используют оптический дизайн Leica UltraPure и гибридную структуру линз 1G + 6P Leica Summilux. Есть и 5-кратный телефотомодуль с датчиком на 50 Мп (макросъёмка с расстояния 30 см, 10-кратный оптический и 120-кратный ИИ-зум) и сверхширокоугольная камера на 12 Мп. А вот фронталка получила разрешение 32 Мп. Смартфоны оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Hi-Res и Hi-Res Wireless, а также модулями Wi-Fi 6E у 17T и Wi-Fi 7 у 17T Pro.

Xiaomi 17T на Wildberries


Xiaomi 17T Pro на Wildberries
  • Xiaomi 17T Pro 12 ГБ + 256 ГБ – от 67 990 рублей;
  • Xiaomi 17T Pro 12 ГБ + 512 ГБ – от 72 990 рублей;
  • Xiaomi 17T Pro 12 ГБ + 1024 ГБ – от 82 990 рублей.
  • Xiaomi 17T 12 ГБ + 256 ГБ – от 49 990 рублей;
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Xiaomi 17T на Wildberries


Xiaomi 17T Pro на Wildberries
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