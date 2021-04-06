В России стартовали продажи OPPO Band c датчиком мониторинга кислорода в крови

Компания OPPO объявляет о старте продаж новых фитнес-трекеров OPPO Band. Благодаря датчику мониторинга кислорода в крови новинка способна измерять насыщение крови кислородом (Sp02). Фитнес-трекер имеет 12 встроенных режимов тренировок, которые охватывают большинство популярных видов спорта, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание, бадминтон, йогу и другие. OPPO сохраняет данные об упражнениях, чтобы пользователи могли отслеживать свой прогресс в приложении HeyTap Health, мотивировать себя на будущие спортивные успехи и поддерживать активный образ жизни.

Новинка получила цветной AMOLED-экран 1.1″. В OPPO Band доступны 40 различных тем, которые пользователи могут переключать в зависимости от настроения или случая.

OPPO Band можно купить на сайте официального интернет-магазина OPPO, а также в магазинах партнеров компании: DNS, М-Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, МТС, Ситилинк, Ozon, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, Wildberries, 05.ru. Рекомендованная розничная цена OPPO Band составляет 3 790 рублей.

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