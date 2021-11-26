В России стартовали продажи ноутбука HUAWEI MateBook D 14 на процессоре AMD

Компания HUAWEI объявила о старте продаж ноутбука MateBook D 14 с обновленными железом. Модель получила процессор нового поколения AMD Ryzen 5 5500U, безрамочный экран с режимом защиты зрения, твердотельный накопитель объёмом 512 ГБ и усовершенствованную систему охлаждения.

Обновлённый HUAWEI MateBook D 14 построен на базе 7-нм процессора AMD Ryzen 5 5500U, созданного по архитектуре AMD Zen 2 и имеющего шесть ядер и 12 потоков, что гарантирует высокую производительность, в том числе в многозадачных режимах. Встроенная видеокарта AMD Radeon Graphics обеспечивает эффективную обработку графики, включая видеоигры и приложения для редактирования видео. Двухканальная оперативная память DDR4 объёмом 8 ГБ и с твердотельными накопителями NVMe PCIe на 512 ГБ гарантирует быструю загрузку операционной системы, высокую скорость записи и считывания данных. Для ресурсоёмких задач предусмотрен режим повышенной производительности, который активируется сочетанием клавиш «Fn + P». Эффективное отведение тепла обеспечивает система охлаждения HUAWEI Shark Fin 2.0 с увеличенным числом лопастей высокой плотности, которые формируют более мощный воздушный поток, не создавая лишнего шума и обеспечивая стабильную температуру ключевых компонентов.Экран HUAWEI MateBook D 14 оснащается 14-дюймовой IPS матрицей, способен воспроизводить 45% цветового пространства NTSC и имеет максимальную яркость до 250 нит при контрастности до 800:1. Ширина верхней и боковых рамок составляет 4,8 мм, благодаря чему полезная площадь экрана достигает 84%. Соотношение сторон 16:9 оптимально как для работы с документами, так и для просмотра фильмов кинематографического формата. Широкий угол обзора 178°, высокое разрешение экрана 1920x1080 пикселей и функция защиты зрения, сертифицированная компанией TÜV Rheinland, обеспечивают визуальный комфорт при просмотре фильмов, во время игр и веб-сёрфинга.

Стоимость

Ноутбук выполнен в прочном и лёгком корпусе из алюминиевого сплава с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. При габаритах 322,5×214,8×15,9 мм HUAWEI MateBook D 14 весит 1,39 кг.Батарея ёмкостью 56 Вт×ч обеспечивает до 10 часов автономной работы в режиме просмотра видео 1080Р. Зарядное устройство мощностью 65 Вт с поддержкой технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge способно быстро подзаряжать совместимые устройства. Широкий выбор портов позволяет подключать к ноутбуку одновременно несколько периферийных устройств, от клавиатуры и мыши до внешних жёстких дисков. Благодаря сканеру отпечатков пальцев, встроенному в кнопку включения, разблокировать систему можно в одно касание, не теряя времени на ввод пароля.HUAWEI MateBook D 14 получил расширенные возможности для подключения к смартфонам, планшетам, мониторам HUAWEI для одновременной работы на нескольких устройствах. Функция «Мультискрин», входящая в пакет Huawei Share, позволяет владельцам смартфонов выводить экран смартфона на ноутбук. После подключения пользователи могут передавать файлы простым перетаскиванием, звонить и принимать мобильные вызовы на ПК, а также запускать до трёх мобильных приложений на ноутбуке и выполнять сразу несколько задач.HUAWEI MateBook D 14 на базе процессора AMD Ryzen 5 5500U (8 Гбайт + 512 Гбайт) можно будет приобрести с 26 ноября по рекомендуемой цене в 64 990 рублей.