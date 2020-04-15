В России стартовали продажи смартфона Galaxy M21 с батареей на 6000 мАч

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy M21, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили фирменной платформой Exynos 9611, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, тройной основной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, модулем бесконтактных платежей NFC. Обойдётся данный гаджет в 15 990 рублей. В наличии представлены три расцветки: чёрная, сияния и бирюзовая.