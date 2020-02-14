В России стартовали продажи улучшенного смартфона Honor 20 Lite

Стартовали продажи улучшенного смартфона Honor 20 Lite. Новинку можно будет приобрести за 14 990 рублей. В наличии присутствуют четыре цвета корпуса: переливающийся ультрамарин, градиентный сине-фиолетовый, чёрный и белый. Те, кто оформили предварительные заказы получат подарки, такие как — внешний аккумулятор, беспроводные наушники или умный браслет Honor Band 5.

Что на счет характеристик, то аппарат получил 6,15-дюймовый дисплей (2312:1080 точек) со врезанной селфи-камерой на 24 Мп, чипсет Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, тройную камеру с основным модулем на 48 Мп, батарею на 3340 мАч, дактилоскоп, модуль бесконтактных платежей NFC, оболочку Magic UI 2.1.0 и OC Android 9 Pie.