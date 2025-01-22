В США окончательно отказались от сотовой связи 2G

Сегодня появилась информация о том, что компания T-Mobile длительное время оставалась последним оператором в США, который поддерживал сеть 2G, несмотря на то, что AT&T отключил 2G ещё в 2017 году, а Verizon и Sprint последовали их примеру спустя несколько лет. Данная сеть явно не является очень востребованной по всему миру, не говоря уже о том, что в некоторых странах уже давно процветает 5G. Однако теперь настала очередь и T-Mobile — сегодня оператор начал рассылать уведомления пользователям, которых затронет отключение, с информацией о том, что свёртывание сети 2G начнётся 9 февраля текущего года. Неясно, сколько времени займёт полный демонтаж сети 2G, но это неизбежно.

При этом оператор мобильной связи даже предлагает бесплатное устройство с поддержкой 5G в качестве замены того устройства, которое пользователь больше не сможет использовать, хотя конкретную модель не уточняет. Вероятно, речь про какую-то доступную модель начального уровня, так как флагман просто так никто, конечно же, не подарит. И учитывая, что в одной из крупнейших стран мира больше нет возможности пользоваться 2G, можно с уверенностью заявить, что технология сотовой связи второго поколения окончательно умерла. Это важное событие для мира, потому что ещё совсем недавно 2G-технология считалась чем-то действительно важным и базовым. Но учитывая, что мир уверенно двигается в сторону пятого поколения сотовой связи, демонтаж 2G выглядит вполне ожидаемым решением.