В США окончательно отказались от сотовой связи 2G

При этом оператор мобильной связи даже предлагает бесплатное устройство с поддержкой 5G в качестве замены того устройства, которое пользователь больше не сможет использовать, хотя конкретную модель не уточняет. Вероятно, речь про какую-то доступную модель начального уровня, так как флагман просто так никто, конечно же, не подарит. И учитывая, что в одной из крупнейших стран мира больше нет возможности пользоваться 2G, можно с уверенностью заявить, что технология сотовой связи второго поколения окончательно умерла. Это важное событие для мира, потому что ещё совсем недавно 2G-технология считалась чем-то действительно важным и базовым. Но учитывая, что мир уверенно двигается в сторону пятого поколения сотовой связи, демонтаж 2G выглядит вполне ожидаемым решением.