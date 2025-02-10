В США запустили функцию спутниковой связи

Спутниковый сервис обмена сообщениями T-Mobile, работающий на основе Starlink, теперь доступен для бесплатного тестирования всем пользователям в США, включая тех, кто не является клиентом T-Mobile. На первоначальном этапе услуга будет ограничена только текстовыми сообщениями, но компания планирует добавить поддержку некоторых приложений и ограниченную передачу мультимедиа к моменту официального запуска летом. После завершения бесплатного тестового периода в июле стоимость услуги составит 15 долларов в месяц для клиентов T-Mobile или 10 долларов для тех, кто участвовал в бета-тесте. Клиенты Verizon и AT&T также могут протестировать сервис бесплатно, но в дальнейшем будут платить 20 долларов в месяц за каждую линию.

Абоненты самого дорогого тарифа T-Mobile Go5G Next (от 105 долларов в месяц) получат доступ к спутниковому сервису без дополнительной платы. Майк Кац, президент по маркетингу, стратегии и продуктам T-Mobile, сообщил The Washington Post, что возможность отправки фото и видеосообщений будет добавлена к концу бета-периода в июле. Он также ожидает, что спутниковый сервис сможет работать с приложениями, которым не требуется высокая скорость передачи данных, например, картографическими сервисами и WhatsApp. Это огромный шаг в сторону полностью спутниковой сети, которая позволит получать доступ к интернету или передаче информации в любой точке мира. Было бы интересно попробовать, как эта функция работает в реальности.
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