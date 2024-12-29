В Samsung Galaxy S25 Ultra будут камеры от Sony

Сетевые источники раскрыли подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения Samsung S5KHP2), 50 Мп (Sony IMX854 и 5-кратный оптический зум), 10 Мп (Sony IMX754 и 3-кратное оптическое приближение) и 15 Мп (сверхширик на Samsung S5KJN3), а также селфи-камеру на базе фирменного 12-Мп датчика S5K3LU.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra оснастят разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,47 ГГц, от 12 ГБ ОЗУ, 6,86-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с разрешением 2K, кадровой частотой 1–120 Гц LTPO, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки.
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