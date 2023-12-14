В Samsung One UI 6.1 появилась клавиатура с доступом к ИИ

Обновление прошивки Samsung One UI 6.1, судя по информации западных изданий, оказалось куда более значимым, чем многие изначально ожидали. Ранее специалисты со всего мира сообщали, что данное обновление прошивки принесёт множество новых функций, ориентированных на искусственный интеллект, а теперь появились детали, которые, вероятно, понравятся потенциальным покупателям смартфонов бренда. Дело в том, что специалисты сообщают, что прошивка One UI 6.1 получит ряд функций генеративного искусственного интеллекта для фирменной клавиатуры Samsung, которая является одним из лучших вариантов кастомной клавиатуры среди всех Android-смартфонов. И в данной прошивке фирменная клавиатура сможет получать доступ к большим языковым моделям — включая PaLM 2, ChatGPT 4, Gecko и Scs.

Эти генеративные нейросети можно будет использовать для того, чтобы создавать контент по запросу — сочинять тексты, получать ответы на вопросы, решать задачи или получать советы по программированию. Также у пользователя будет возможность использовать генеративный искусственный интеллект на смартфоне — в этом случае данные не передаются в облако и обрабатываются мощностями смартфона. К сожалению, на данный момент сложно предположить в каком виде возможности генеративного искусственного интеллекта будут представлены в клавиатуре Samsung после выпуска обновления One UI 6.1. Можно ли будет получать изображения, с какими языками будет работать ИИ и будет ли платная подписка — всё это под вопросом.