В Сети появились фото Redmi 8

2019-08-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Redmi 8; [73]

Устройство с фирменным наименованием Redmi и номером модели M1908C3IC было сертифицировано китайским телекоммуникационным агентством TENAA. Это вызвало предположение, что это устройство Redmi 8 и он имеет две 12, 8-мегапиксельные камеры, датчик отпечатков пальцев и 6,21-дюймовый HD дисплей.

Эти подтвержденные спецификации ставят возможную Redmi 8 на самый низкий уровень рынка смартфонов в 2019 году. Эта теория поддерживается его двухъядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц, привязанным как Snapdragon 439 к новой утечке через Weibo.

M1908C3IC также имеет варианты с 2, 3 или 4 ГБ оперативной памятью и 16, 32 или 64 ГБ фиксированным объемом. Также поддерживается расширение карты microSD до 512 ГБ.

Ожидается, что грядущий Redmi также будет работать с MIUI 9.7.11 на базе Android Pie (который не является новейшей версией этого ПЗУ) и будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч. У этого телефона пока нет официальной даты выпуска, но он может появиться рядом с Note 8, что может быть более хорошой перспективой для этого бренда Xiaomi.


Комментарии и отзывы Redmi 8
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