В Xiaomi Mi 11 Ultra используется экран от Mi Band 5

Если вы следите за новостями рынка смартфонов, то знаете, что компания Xiaomi недавно представила свой новый флагман с припиской Ultra, который оборудован двумя дисплеями. Основной дисплей расположен у устройства на лицевой панели, как и у всех смартфонов на рынке, а на тыльной стороне на площадке с камерами расположены второстепенный дисплей небольшого размера, который, как оказалось, компания не разрабатывалась с нуля. Представители компании признались, что второстепенный дисплей они взяли с фитнес-трекера Mi Band 5, немного переделав его диагональ для большего комфорта. За счёт этого производителю удалось снизить стоимость конечного продукта, так как второстепенный дисплей и расходы на его разработку практически не повлияли на стоимость устройство.