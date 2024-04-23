В бенчмарке засветился процессор Qualcomm Snapdragon X Plus

По информации западных инсайдеров, компания Microsoft готовится к мероприятию по анонсу своих новых планшетов и ноутбуков на базе ARM-процессоров — событие пройдёт 20 мая, а основным партнёром в этом вопросе выступит компания Qualcomm, которая разрабатывает мобильные процессоры нового поколения. Флагманом в новой линейке процессоров нового поколения выступит система на кристалле Snapdragon X Elite, плюс производитель планирует официально представить чип Snapdragon X Plus, который является слегка упрощённой версией флагманского решения. Дело в том, что процессор Snapdragon X Plus появился в бенчмарке Geekbench с кодовым именем OEMMN.

Судя по информации бенчмарка, это 10-ядерный процессор с максимальной тактовой частотой в 3,42 ГГц и двумя кластерами из 6 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядер.В данном плане процессор существенно отличается от конфигурации X Elite, которая предоставляет 12 производительных ядер, два из которых имеют более высокую тактовую частоту вплоть до отметки в 4,3 ГГц. Кроме того, у Plus-версии модем является встроенным решением, а у Elite он внешний, так что вся поверхность кристалла выделена под вычислительную мощность. Также процессор был протестирован в паре с 16 ГБ оперативной памяти и на базе операционной системы Windows 11 Pro Insider Preview. Теперь осталось дождаться официального анонса данной системы, чтобы посмотреть на реальную производительность в играх и приложениях, а не в бенчмарках.
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