В браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro добавили календарь

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки под номером 1.4.70 для фитнес-браслета Smart Band 7 Pro, которое не только исправляет известные ошибки, но и добавляет новые функции. Например, аппарат получил календарь и возможность поиска браслета через сопряженный смартфон. Также сообщается о новых иконках, улучшенном подсчете калорий и мониторинге сна.

Напомним, что оцененный в 100 евро Smart Band 7 Pro оснащается 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 456:280 точек, модулем GPS, датчиками ЧСС и SpO2, 110 режимами тренировок, защитой от воды в соответствии (степень 5АТМ), поддержкой Bluetooth 5.2BLE, аккумулятором ёмкостью 235 мАч и автономностью до 12 дней.