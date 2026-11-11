В галерее Samsung появилась синхронизация с облаком Google

Компания Samsung официально рассказала о переходе приложения «Галерея» на облачное хранилище Google — ещё в сентябре стало известно, что компания заменит прямую синхронизацию с OneDrive на интеграцию с Google Фото, а поддержка синхронизации с облаком Microsoft завершилась 30 сентября. Новая функция уже появилась на некоторых смартфонах и планшетах Galaxy под управлением One UI 9 — её распространение будет проходить поэтапно, причём в отдельных регионах возможность может быть недоступна. Синхронизация использует существующее хранилище Google. Пользователям бесплатно предоставляется 15 ГБ, которые совместно используются Gmail, Google Диском и Google Фото. Увеличить объём можно с помощью подписки Google One, при этом Samsung не выделяет дополнительное пространство для своей «Галереи», поэтому доступная ёмкость зависит от того, сколько места уже занято другими сервисами Google.

На момент запуска приложение «Галерея» отображает только фотографии и видео, синхронизированные после включения новой функции, но существующая библиотека Google Фото автоматически не появляется. Впрочем, формулировки Samsung допускают, что в будущем это ограничение могут снять. Файлы, ранее сохранённые в OneDrive, по-прежнему доступны через приложение и сайт Microsoft. Также появилась функция «Освободить место» — она удаляет с устройства оригиналы фотографий и видео, уже загруженные в облако, оставляя в «Галерее» только миниатюры для освобождения места.