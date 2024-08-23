В iOS 18 можно будет удалить почти все предустановленные приложения

Сегодня компания Apple официально объявила о новом наборе изменений, которые будут внесены в её мобильные операционные системы для полного соответствия требованиям Акта о цифровых рынках Европейского союза. Например, компания позволит владельцам iPhone и iPad в ЕС устанавливать приложения по умолчанию от сторонних разработчиков для большего количества функций — помимо браузера, почты, магазина приложений и бесконтактных приложений пользователи смогут выбрать другое приложение по умолчанию для звонков, сообщений, управления паролями, клавиатуры и фильтрации спама. Все эти настройки будут доступны в новом разделе «Приложения по умолчанию» в верхней части меню настроек в iOS 18 и iPadOS 18. Также Apple позволит пользователям из ЕС удалять больше предустановленных приложений.

В обновлении, которое выйдет позже в этом году, операционные системы компании позволят удалять App Store, Сообщения, Камеру, Фото и Safari. Соответственно, из всех приложений Apple, только Настройки и Телефон останутся без функции удаления, что вполне логично. Кроме того, в обновлённой версии операционной системы для этого региона будет показан экран выбора браузера для всех пользователей в ЕС, у которых Safari установлен по умолчанию, даже если они уже видели этот экран ранее. На новом экране выбора будет предоставлена дополнительная информация о сторонних браузерах, а разработчики этих браузеров получат от Apple больше данных и статистики, что позволит создать более реальную конкуренцию.
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