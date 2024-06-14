В iOS 18 можно смотреть время даже на разряженном смартфоне

Несколько дней назад компания Apple официально представила новую операционную систему iOS 18, которая может похвастаться приличным набором различных преимуществ — особенно благодаря функции Apple Intelligence. Но на самом деле помимо крупных обновлений компания Apple также внесла мелкие изменения, которые позволяют получать от использования гаджета гораздо больше положительных эмоций. Например, в новой операционной системе реализована возможность iPhone показывать время даже после разрядки батареи. Один из пользователей опубликовал изображение iPhone с iOS 18, на котором видно время на экране, хотя гаджет разряжен и явно выключен, что является крайне интересной технологией на самом деле.

Правда, стоит отметить, что возможность выполнять фоновые операции после разрядки устройства появилась еще в iOS 15. Эта функция позволяла iPhone оставаться видимым в приложении Find My даже при нулевом заряде батареи, но возможность проверять время была представлена только сейчас. И на самом деле у умных часов Apple Watch есть аналогичная функция, позволяющая проверять время при разряженной батарее. И это прекрасные новости, потому что на самом деле многие пользователи забывают зарядить смартфон и после того, как гаджет теряет последние проценты заряда, пользоваться устройством становится невозможно. Теперь можно будет хотя бы посмотреть время, что лучше, чем ничего. Ждём больше функций в этом режиме — например, возможность звонить.
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