В iOS 18 появится ИИ-ретушь фотографий и не только

Презентация компании Apple под названием WWDC 24 состоится совсем скоро — инсайдеры уверены, что компания представит операционную систему iOS 18 с поддержкой ИИ, что в компании считают важнейшим апдейтом операционной системы iPhone за всю историю его существования. И информационное издание Bloomberg сегодня представило список функций, которые будут реализованы на базе искусственного интеллекта в рамках операционных систем iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Например, инсайдеры считают, что компания Apple собирается представить ИИ-ретушь фотографий в фирменном приложении, обновлённый поиск в Safari и улучшенный поиск Spotlight с более быстрыми и точными результатами.

Собственно, многие инсайдеры говорят о том, что Siri ожидает крупное обновление с более естественными голосовыми взаимодействиями, основанными на собственной модели машинного обучения Apple. Пользователи также смогут транскрибировать голосовые записи напрямую без использования сторонних сервисов или приложений. Более того, компания Apple работает над автоматической генерацией смайликов на основе того, что пишет пользователь в чате. Журналист издания также уточняет, что менее ресурсоёмкие задачи на основе искусственного интеллекта будут выполняться локально на устройстве, в то время как более требовательные всё же будут обрабатываться в облаке. Это достаточно интересная информация и совсем скоро в рамках презентации можно будет узнать насколько она правдива.
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