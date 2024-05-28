В iOS 18 появится ИИ-ретушь фотографий и не только

Собственно, многие инсайдеры говорят о том, что Siri ожидает крупное обновление с более естественными голосовыми взаимодействиями, основанными на собственной модели машинного обучения Apple. Пользователи также смогут транскрибировать голосовые записи напрямую без использования сторонних сервисов или приложений. Более того, компания Apple работает над автоматической генерацией смайликов на основе того, что пишет пользователь в чате. Журналист издания также уточняет, что менее ресурсоёмкие задачи на основе искусственного интеллекта будут выполняться локально на устройстве, в то время как более требовательные всё же будут обрабатываться в облаке. Это достаточно интересная информация и совсем скоро в рамках презентации можно будет узнать насколько она правдива.