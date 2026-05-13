В iOS 27 появится новое приложение «Камера»

Следующее обновление операционной системы iOS может порадовать поклонников мобильной фотографии — инсайдеры прогнозируют значительно более гибкую настройку приложения «Камера». По информации Bloomberg, в iOS 27 приложение станет полностью кастомизируемым — пользователи смогут самостоятельно выбирать набор элементов управления, расположенных в верхней части интерфейса. Сообщается, что Apple сохранит текущий стандартный набор виджетов, однако в iOS 27 появится возможность переключаться на расширенный режим с дополнительными параметрами или полностью настраивать интерфейс под себя. Для этого в приложении якобы появится новое меню Add Widgets, где виджеты будут разделены на три категории — базовые, ручные и системные настройки.

Кроме того, разные режимы съёмки получат собственные наборы виджетов. Например, элементы управления для фото, видео или портретного режима смогут отличаться друг от друга. Также, по данным инсайдера, Apple готовит отдельный режим Siri внутри приложения «Камера», который будет связан с функциями визуального ИИ. Изменения коснутся не только камеры — в iOS 27 компания Apple якобы обновит интерфейсы и других приложений. Siri, например, станет частью Dynamic Island, а сам голосовой ассистент может получить отдельное приложение и поддержку сторонних ИИ-моделей. Но, естественно, пока что это лишь предположения инсайдеров и не более того — на самом деле никто на 100% не уверен в действиях компании Apple.
