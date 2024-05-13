В iOS 18 появится чат-бот ChatGPT

Если верить поставщикам секретной информации, компания Apple серьёзно заинтересована во внедрении технологии генеративного искусственного интеллекта в свои будущие продукты. Например, какое-то время назад появилась информация о том, что компания ведёт переговоры с компанией OpenAI, Google и китайской компанией Baidu о внедрении их инструментов искусственного интеллекта в свои смартфоны и планшеты, но, судя по всему, тогда существенных продвижений не произошло. Теперь сообщается, что компания достигла соглашения с OpenAI о внедрении функций ChatGPT в Siri в рамках операционной системы iOS 18. Соответственно, можно предположить, что система iOS 18 будет самым крупным обновлением, которое когда-либо получал iPhone, так как ранее ни одно устройство компании Apple похвастаться искусственным интеллектом не могло.  

Новый чат-бот будет работать на базе ChatGPT, что явно указывает на то, что Siri получит крупное обновление с новыми функциями и голосовым вводом команд. Изначально ожидалось, что Apple откажется от чат-бота на базе искусственного интеллекта в пользу обычного апгрейда Siri, но, видимо, ситуация изменилась. При этом стоит понимать, что компания Apple всё ещё находится в процессе переговоров с компанией Google о партнёрстве, так что в конечном итоге модель искусственного интеллекта вполне могут изменить. Но пока что всё это является лишь предположением, так как сама Apple новость о внедрении ИИ никак не комментировала.
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