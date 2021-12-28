В iPhone 13 отсутствует шумоподавление при звонках из-за сбоя

iPhone уже давно поддерживает функцию шумоподавления при телефонных звонках. Эта функция снижает окружающий шум, обеспечивая более четкое и чистое качество голоса во время разговора. Однако эта функция не была доступна для пользователей iPhone 13 и они месяцами ждали, пока Apple решит эту проблему.

4 декабря 2021 года пользователь Reddit пожаловался, что в iPhone 13 отсутствует передний микрофон, используемый для шумоподавления. Эту настройку можно найти в «Специальные возможности» -> «Аудио / видео» ». Другие пользователи также подтвердили это. Проблема действительно в программном сбое, что можно было наблюдать в октябрьском обсуждении на форуме Apple. Даже после двух месяцев и обновления iOS 15.2 проблема остается нерешенной. И судя по всему, бета-версия iOS 15.3 также не решит эту проблему.