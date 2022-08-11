В iPhone 14 Pro будет в два раза больше встроенной памяти

Apple может избавиться от версии для хранения 128 ГБ для будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с новым прогнозом конфигурации, предсказывающим, что встроенная память будет обновлена ​​​​до 256 ГБ. Согласно отчету, опубликованному TrendForce, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max теперь могут иметь вдвое больше памяти по сравнению с базовыми моделями iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В новой информации утверждается, что модели премиум-класса также будут продаваться в версиях на 512 ГБ и 1 ТБ, хотя ранее мы сообщали, что вариант с хранилищем на 2 ТБ может быть запущен в сентябре. Поскольку камеры смартфонов получают «профессиональные» функции, снимки с которых занимают много места, и поддерживают видео со сверхвысоким разрешением, эта внутренняя память может быть израсходована в мгновение ока, поэтому необходимо оборудовать iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max большим количеством флэш-памяти NAND.

Ходят слухи, что поддержка записи видео 8K уже присутствует на всех четырех моделях, поэтому непрерывная съемка с вышеупомянутым разрешением и с высокой частотой кадров может быстро сожрать память за несколько минут. К сожалению, iPhone 14 и iPhone 14 Max не получат того же обращения, что и более дорогие модели: базовые версии поставляются с 128 ГБ памяти и более медленной и менее эффективной оперативной памятью LPDD4X. С другой стороны, по слухам, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Как ни странно, TrendForce упоминает, что обе модели «Pro» будут иметь стальной корпус, тогда как во многих отчетах утверждается, что в этом году Apple перейдет на титановый сплав.
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