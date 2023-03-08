В iPhone 15 появится динамический остров

Ещё в прошлом году, когда компания Apple только анонсировала смартфоны серии iPhone 14, стало ясно, что динамический остров, который был реализован в смартфона Pro и Pro Max, вскоре будет представлен и в других более доступных моделях компании, потому что это новая функция, которую будут развивать. И теперь инсайдеры официально заявили, что даже базовые версии смартфонов iPhone 15 получат поддержку данного динамического острова — он будет реализован на базе вырезанной в дисплее системы камер, как в iPhone 14 Pro, например. Соответственно, теперь большее количество пользователей получат поддержку столь важной функции, которая на самом деле скорее косметическая, нежели действительно важная в повседневной жизни. Но и это не главное.

Инсайдеры также сообщили, что компания Apple планирует в этом году в новых смартфонах показать множество передовых технологий — речь о новой системе камер, которая будет ещё лучше прежней, а также о производительном процессоре, который произведут по 3-нанометровому технологическому процессу, более привлекательном дисплее и не только. Так вот эти преимущества будут реализованы не во всех смартфонах iPhone 15, а только в Pro-версиях устройства нового поколения. Соответственно, пользователи, которые купят базовую версию смартфона, получат просто динамический остров, тогда как пользователи более продвинутых версий обзаведутся полным набором преимуществ. Впрочем, это тоже вполне логично на самом деле.
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