В iPhone 16 Pro появится генеративный искусственный интеллект

Компания Apple в последнее время существенно инвестирует в развитие искусственного интеллекта — ожидается, что компания представит iOS 18 с множеством приложений искусственного интеллекта позднее в этом году. Для этого Apple без лишней огласки в СМИ приобретает стартапы по искусственному интеллекту, внедряя технологии в следующие модели iPhone. Согласно отчету от информационного издания Financial Times, последние приобретения Apple указывают на то, что компания планирует внедрить технологию на базе ИИ непосредственно в iPhone, то есть функции будут работать даже без подключения к интернету — это ключевое преимущество. Журналисты издания считают, что компания работает над решением технологической проблемы запуска ИИ в памяти смартфона, потому что это крайне сложное задание.

Кроме того, компания активно набирает специалистов для разработки генеративного искусственного интеллекта. Если это действительно связано с новыми гаджетами, то компания в ближайшем будущем будет создавать свои собственные генеративные сервисы. И в отличие от ChatGPT от OpenAI, искусственный интеллект от Apple будет работать локально, задействуя модули процессора и оперативной памяти. Это значит, что компания не будет делать акцент на облачных сервисах в центрах обработки данных и это даст Apple преимущество перед конкурентами, поскольку результаты будут загружаться оффлайн. Обычно на это уходит меньше времени, чем если бы ИИ-технология ожидала ответ с сервера.