В iPhone 17 Pro Max будет 12 ГБ оперативной памяти

Известный своей осведомленностью аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о смартфонах линейки iPhone 17, выход которой ожидается только через год. По словам источника, iPhone 17 Pro Max оснастят 12 ГБ оперативной памяти, а вот iPhone 17 Pro, как и iPhone 15 Pro/Pro Max c грядущими iPhone 16 получит только 8 ГБ ОЗУ. Дополнительная производительность увеличит тепловыделение, что приведет к внедрению новой системы охлаждения с испарительной камерой и графитовыми листами. Она тоже появится лишь в iPhone 17 Pro Max. Что до презентации смартфонов iPhone 16, то она запланирована уже на 9 сентября.

Компания Nothing выпустила в продажу бюджетный смартфон Nothing Phone (2a) Plus, который был представлен …